Hakkari'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'de, akşam saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen N.O'ya çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

N.O. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





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