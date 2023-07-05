Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesindeki Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sitedeki iş yerlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeden alevlerin yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bunun üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesindeki sulama araçları ve iş makineleri bölgeye yönlendirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.



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