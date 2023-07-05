GÜNCELLEME - Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesindeki Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sitedeki iş yerlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeden alevlerin yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bunun üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu, Tuşba, Gevaş, Edremit ve Kurubaş grup amirliklerinden 16 araç 44 personel bölgeye yönlendirildi.



Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesindeki sulama araçlarıyla da su takviyesi yapıldı.



Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.

AFAD, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü araçları da bölgeye sevk edildi.



Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde dumandan etkilenen 10 itfaiye erine 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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