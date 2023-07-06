Van'da Urumçi olayları 14. yılında protesto edildi

VAN (AA) - Van'da İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyelerince, Urumçi kentinde 5 Temmuz 2009'da yaşanan olaylar, 14. yılında protesto edildi.

Hz. Ömer Camisi önünde bir araya gelen İHH üyeleri, "5 Temmuz'u Unutma" yazılı pankart açarak olaylarda hayatını kaybedenler için dua etti.

Gruptakiler adına açıklama yapan Uğur Aydemir, bugünün Urumçi Katliamı'nın yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Bölgedeki insan haklarının ihlal edildiğini, Doğu Türkistanlı vatandaşların baskı altında yaşadıklarını, zorunlu göç ve nüfus politikalarıyla Müslüman nüfusunun azaltılmaya çalışıldığını ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Çin hükümeti Doğu Türkistan'da tüm uluslararası hukuk kurallarına aykırı bir şekilde asimilasyon ve soykırım politikalarına devam ediyor. Çin Hükümetinin Doğu Türkistan'daki sistematik hak ihlalleri asla görmezden gelinmeyecek, vicdan sahibi herkesin karşısında durması gereken zulümlerdir. Ne yazık ki, şu ana kadar Birleşmiş Milletler, İslam Birliği Teşkilatı, uluslararası kurum ve kuruluşlar üzerlerine düşen görevleri yerine getirememiştir. Buradan açık bir şekilde çağrıda bulunuyoruz ve diyoruz ki, insanlık tarihi boyunca ne kadar zulüm ve zalim varsa hepsi tarihe kara bir leke olarak geçti. İnsan haklarına savaş açan, insanlık onurunu çiğneyen ve on yıllardır türlü zulüm işleyen Çin hükümetine gereken yaptırımları uygulayın."

Erciş ilçesinde de bir araya gelen İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyeleri, Urumçi kentinde 5 Temmuz 2009'da yaşanan olayları protesto etti.