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        Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 13:50
        Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        VAN (AA) - Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe sokakta bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

        HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Eyleme katılanlardan Necmettin Biçer, 2016'da kızının kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

        Yedi yıldır kızından haber alamadığını belirten Biçer, "Kızım HDP'liler tarafından dağa kaçırıldı. Yıllardır evlat nöbeti tutuyoruz. HDP'liler bilsin ki çocuklarımızı onların elinden almadan buradan ayrılmayacağız. Buraya sesimi duyurmaya geldik, onlar terör örgütünün sözde müziğiyle sesimizi bastırmaya çalışıyorlar ama susturamazlar. Haklı mücadelemizi veriyoruz. Evlatlarımızı bu zalimlerin elinden alıncaya kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

        Aileler, bir süre HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptıktan sonra ayrıldı.

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