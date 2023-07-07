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        Van Gölü kıyısında 5 bin genç kamp yapacak

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        Giriş: 07.07.2023 - 11:35
        Van Gölü kıyısında 5 bin genç kamp yapacak

        VAN (AA) - Van'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü işbirliğiyle organize edilen ve 5 bin gencin faydalanacağı gençlik kamplarının ilk etabı başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Gölü kıyısında bulunan Fidanlık Parkı'ndaki kamp etkinliği 200 kişilik gruplar halinde 25 etapta gerçekleştirilecek.

        Kamplara katılan 17-25 yaş aralığındaki gençler, gündüz sportif etkinlikler, sokak oyunları, el sanatları, canlı müzik etkinliklerine, akşam yf sinema, gökyüzü gözlem ve okçuluk gibi birçok etkinliklere katılma imkanı bulacak.

        Van'da 5 Temmuz'da başlayan gençlik kamplarının ilk etabına gençlik merkezleri, Kur'an kursları ve sivil toplum kuruluşlarındaki eğitimlere katılan gençler misafir edildi.

        Gençler, kampta düzelenen etkinliklere katılarak eğlenceli anlar yaşadı.

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