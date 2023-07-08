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        Muradiye'de sulama kanalları ve göletler temizlendi

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        Giriş: 08.07.2023 - 11:42
        Muradiye'de sulama kanalları ve göletler temizlendi

        VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde kullanılmayan sulama kanalları ve göletler temizlendi.

        Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde yürüttüğü projelerle bölgenin tarım ve hayvancılığına desteğini sürdürüyor.

        Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, çiftçilerin daha verimli hizmet alabilmesi için kırsaldaki sulama kanalları ve göletleri temizliyor.

        Muradiye ilçesine bağlı Devetaş, Yakıncak ve Kandahar mahallelerinde atıl durumda bulunan sulama kanallarında temizlik çalışması yapıldı.

        Göletlerin içindeki yabani otları, çamur ve balçığı temizleyen ekipler, Açıkyol Mahallesi'nde de su kaybı yaşanan gölette yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

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