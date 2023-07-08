Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Van polisi 1098 kişiyi boğulmalara karşı bilgilendirdi

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 12:16
        Van polisi 1098 kişiyi boğulmalara karşı bilgilendirdi

        VAN (AA) - Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1098 kişiyi boğulmalara karşı bilgilendirdi, gezinti teknelerini denetledi.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk bölgesinde asayişin ve can güvenliğinin sağlanması ile acil müdahale, arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

        Deniz polisi ekipleri, 3-6 Temmuz'da, göldeki 5 gezinti teknesini "4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun" ve ilgili mevzuat kapsamında denetledi.

        Van Gölü'nde boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla sesli uyarı sistemleri kullanarak gölde yüzen vatandaşları bilgilendiren ekipler, sahil bandında bulunan 1098 kişiyi boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirdi, broşür dağıttı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Van'da evlat nöbeti, 60'ncı haftaya girdi - Yeniden
        Van'da evlat nöbeti, 60'ncı haftaya girdi - Yeniden
        Samancılar Sitesi'ndeki yangında, 7 depo tamamen yandı
        Samancılar Sitesi'ndeki yangında, 7 depo tamamen yandı
        Van'daki taksiciler kontak kapattı
        Van'daki taksiciler kontak kapattı
        Van'da evlat nöbeti, 60'ncı haftaya girdi
        Van'da evlat nöbeti, 60'ncı haftaya girdi
         20 bin yıllık Cilo Buzulları için örtü önerisi 
         20 bin yıllık Cilo Buzulları için örtü önerisi 
        VAN'DA SAMANCILAR SİTESİ'NDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU  
        VAN'DA SAMANCILAR SİTESİ'NDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU  