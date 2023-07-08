Van polisi 1098 kişiyi boğulmalara karşı bilgilendirdi

VAN (AA) - Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1098 kişiyi boğulmalara karşı bilgilendirdi, gezinti teknelerini denetledi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk bölgesinde asayişin ve can güvenliğinin sağlanması ile acil müdahale, arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

Deniz polisi ekipleri, 3-6 Temmuz'da, göldeki 5 gezinti teknesini "4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun" ve ilgili mevzuat kapsamında denetledi.

Van Gölü'nde boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla sesli uyarı sistemleri kullanarak gölde yüzen vatandaşları bilgilendiren ekipler, sahil bandında bulunan 1098 kişiyi boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirdi, broşür dağıttı.