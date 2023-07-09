Van'da "Mollakasım Halk Plajı" 6. kez mavi bayrağa aday

VAN (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'ın Tuşba ilçesinin Mollakasım Mahallesi'ndeki halk plajında, 6. kez mavi bayrak alınması için hazırlıklar tamamlandı.

Ülkede denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen tek plaj olma özelliğini taşıyan Mollakasım Halk Plajı, 2018'den bu yana Mavi Bayraklı Plajlar listesindeki yerini koruyor.

"Çevre eğitimi ve bilgilendirme", "yüzme suyu kalitesi", "çevre yönetimi", "güvenlik" ve "hizmetler" başlıkları altında belirlenen 33 kriteri yerine getiren plaj, 6. kez Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen mavi bayrağı almak için gün sayıyor.

Yakın zamanda Van'a gelmesi beklenen görevlilerin belirlenen kriterlerle ilgili inceleme yapacağı plajda, Tuşba Belediyesi ekipleri de hazırlıklarını tamamladı.

Kentte sıcaklığın artmasıyla mavi bayraklı plajda yoğunluk yaşanıyor. Sıcaktan bunalarak Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi'ne gelenler, hem belediyenin oluşturduğu alanda piknik yapıyor hem de gölde yüzerek serinliyor.

- "33 kriteri yerine getirdik"

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AA muhabirine, Mollakasım Halk Plajı'nın ülkede denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen tek plaj olduğunu söyledi.

Plajın 2018'den bu yana her yıl mavi bayrağı almaya hak kazandığını ifade eden Akman, şunları kaydetti:

"Plajımızın suyu temiz ve berrak, cilt hastalıklarına iyi geliyor. Plajı 5 yıl önce halkımızın hizmetine sunduk. Mavi bayrağı almak için 33 kriter gerekiyor. Her yıl bu 33 kriteri yerine getirerek bayrağı alıyoruz. Bu yıl da bayrağı almak için başvuruda bulunduk, 33 kriteri de yerine getirdik. Yakın zamanda görevliler kontrol amacıyla gelecekler. Ondan sonra bayrağımızı gönderecekler."

Çevre temizliğinden yeşilliğe, soyunma kabinlerinden çardaklara kadar tüm detayların kontrol edildiğini anlatan Akman, plaja ilginin yüksek olduğunu aktardı.

Akman, plaja Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerden gelenlerin de olduğunu dile getirerek, özellikle Gaziantep, Batman, Diyarbakır gibi illerde hava sıcaklığı yüksek olduğu için vatandaşların gelip burada 3-4 ay dinlendiğini belirtti.

Kadınlar plajını da yaptıklarını anlatan Akman, "22 dönüm araziye 2 katlı hizmet binası, 150 tonluk su deposu, 50 çardak ve diğer donatıları yapıp kadınlarımızın hizmetine sunduk." dedi.

- "Her yıl buraya geliyoruz"

Plaja gelen vatandaşlardan Mehmet Algıç, uzun geçen kış mevsiminin ardından Van'da yüzme sezonunun açıldığını belirtti.

Mollakasım Mahallesi'nin en çok ilgi gören yerlerden biri olduğunu ifade eden Algıç, "Mavi bayraklı plajın suyunun çok temiz olduğunu söyleyebilirim. Biz de bu güzelliği değerlendirmek istedik. Güzel keyifli zaman geçirdik." diye konuştu.

Algıç, bütün vatandaşları bu güzel plaja davet ettiğini söyledi.

İstanbul'dan gelen Zehra Sezen Tuncer ise Vanlı olduğunu, İstanbul'da yaşadığını söyledi.

Her yıl bu plaja geldiğini anlatan Tuncer, plajda İran'dan gelen turistlerin de yoğunlukta olduğunu anlattı.

Tuncer, "Çok temiz, berrak bir suyu var buranın. İstanbul'dan arkadaşımı da getirdim. Gün batımı da çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.