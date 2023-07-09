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        Van Büyükşehir Belediyesi anız yangınlarına karşı uyardı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 12:47
        Van Büyükşehir Belediyesi anız yangınlarına karşı uyardı

        VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları anız yangınlarının zararlarına karşı uyardı.

        Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin, dün kent genelinde 18 farklı noktada çıkan yangına müdahale ettiği belirtildi.

        Vatandaşların anız yangınlarına karşı daha duyarlı hareket etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tarlalar, bahçeler yakılarak temizlenir algısı yanlıştır. Yangının hem toprağa hem canlılara verdiği zarar unutulmamalıdır. Yaktığımız ateş ufak bir rüzgarla ciddi boyutlarda yangınlara sebep olabilmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızı daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz."

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