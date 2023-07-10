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        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı

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        Giriş: 10.07.2023 - 10:19
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı

        VAN (AA) - Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 3-9 Haziran'da gerçekleştirilen 2 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el konuldu.

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