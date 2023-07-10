Van'da farklı suçlardan aranan 24 şüpheli tutuklandı
VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 51 şüpheliden 24'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 42 yıl hapis cezası bulunan 36 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 22'si emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise kaybolan 2 kişi bulundu, aranan 9 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, fişek ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.