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        Van'da 2 bin anneye bebek bakım çantası hediye edildi

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        Giriş: 10.07.2023 - 13:19
        Van'da 2 bin anneye bebek bakım çantası hediye edildi

        VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesince, "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğum yapan 2 bin anneye, içinde bebek malzemelerinin bulunduğu çantalar hediye edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ailelere katkı sağlamak amacıyla uygulanan proje devam ediyor.

        Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni doğan servisindeki anneleri ziyaret ederek hediyelerini ulaştırıyor.

        Yılın ilk 6 ayında kentte yeni doğum yapan 2 bin anneye bez, şampuan, sabun, ateş ölçer, zıbın takımı, battaniye, ıslak mendil ve anne elbisesinin bulunduğu bebek bakım çantaları verildi.

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