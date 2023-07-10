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        Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere şamandıralı koruma

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        Giriş: 10.07.2023 - 13:30
        Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere şamandıralı koruma

        VAN (AA) - NEVZAT UMUT UZEL - Van Gölü'nde "Su altı peri bacaları" olarak da nitelendirilen mikrobiyalitlerin (dikitler) tekne çapaları ve pervanelerden zarar görmesinin engellenmesi için 4 noktaya şamandıra yerleştirildi.

        Son zamanlarda yaşanan kuraklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşanan Van Gölü'nün kıyı bölgelerinde mikrobiyalitler su yüzeyine çıktı.

        Mikrobiyalitlerin korunması amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle çalışma başlatıldı.

        Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Dalış Okulu dalgıçlarının da destek verdiği proje kapsamında, mikrobiyalitlerin tekne çapaları ya da pervane sürtünmeleri nedeniyle zarar görmelerinin önlenmesi için Edremit'te 2, Reşadiye ve Altınsaç bölgelerinde birer noktaya şamandıra bırakıldı.

        Belediye ve DAKA tarafından temin edilen şamandıralar, Van Dalış Okulu eğitmenleri Serkan Ök, Furkan Aşga'nın da aralarında bulunduğu dalgıçlar tarafından yerlerine yerleştirildi.

        Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, su yüzeyine çıkan mikrobiyalitleri ve şamandıra bırakılan noktaları su altından görüntüledi.

        Van Gölü Havzası'nın kuraklıktan etkilendiğini belirten Ceylan, şunları söyledi:

        "Van Gölü'nün doğal mirası olan mikrobiyalitler, yüzyıllardır suyun altında büyüyorlar. Artan ısı, küresel iklim değişikliği, suyun azalması, buharlaşma gibi faktörler sonucu, siyanobakteriler ve mikroalglerin fotosentezi ile oluşan bu çökeltiler artık suyun üzerindeler. İçlerinden tatlı su akıyor. Bu, trajedinin en büyük örneğidir. Van Gölü'nün doğal mirası, tekne çapaları ya da pervane sürtünmeleri nedeniyle zarar görmesinler diye yanlarına şamandıra bırakıldı. Mikrobiyalit dalışlarına gidenler artık çapa atmadan şamandıraya bağlanabilme şansına sahip olabilecekler. Yapılan çalışmayı yerinde görme ve görüntüleme şansını yakaladık."

        Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ise "Van denizi en büyük zenginliklerimizden biri. Gelecek nesillere daha temiz bırakmak adına koruma faaliyetlerimizi yürütüyoruz." dedi.

        Dip çamuru temizliği yaparak gölü daha önceki atıklarından temizlediklerini anlatan Çelikel, "Aynı zamanda peri bacalarımız dediğimiz mikrobiyalitlerimizin yerlerini işaretliyoruz. Denizimizde ilk kez böyle bir çalışma oluyor. Onlara çapa atılmasını engellemek, noktalarını belirlemek, görünürlüğünü artırmak amacıyla bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. DAKA ile birlikte yaptık. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Proje kapsamında, mikrobiyalitlerin bulunduğu diğer bölgelere de şamandıra bırakılması hedefleniyor.

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