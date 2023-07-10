Van'da asfalt ve yol açma çalışmaları sürüyor

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesince, kent genelindeki mahallelerde başlatılan asfalt ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki yol standartlarının artırılması ve çiftçilerin tarım arazilerine ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla 13 ilçede çalışma yürütülüyor.

Ana ve ara arterlerde bakım ve onarım yapan ekipler, Sahil Yolu ve Edremit Elmalık yolunun da yenilenmesi için sarf ediyor.

Mahalle yollarında stabilize, iyileştirme, altyapı, menfez ve baks çalışmaları yapan ekipler, arazi yollarında ise yol açma, iyileştirme ve genişletme hizmetlerini sürdürüyor.