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        GÜNCELLEME - Van'da askeri araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan askerlerden biri şehit oldu

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 15:05
        GÜNCELLEME - Van'da askeri araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan askerlerden biri şehit oldu

        VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan askerlerden biri şehit oldu.

        Van-Hakkari kara yolunun 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde Faruk Tanış yönetimindeki 34 SP 2824 plakalı otomobille askeri araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Otomobil sürücüsü Tanış'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 13 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        - Yaralı askerlerden biri şehit oldu

        Gürpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerden biri, müdahalelere rağmen şehit oldu.

        Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

        Kazanın duyulmasının ardından Başkan Tanış ve yakınları hastane morgunun önüne geldi.

        Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray da hastaneye gelerek Başkan Tanış'ı yalnız bırakmadı.

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