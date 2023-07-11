Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapanların ve kaçak eşyayı nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3-10 Temmuz'da yürütülen çalışmalar sonucu kaçak olan 240 gram külçe altın, 17 santimetre büyüklüğünde Meryem Ana heykeli, kırık heykel, metal bileklik, farklı boyutlarda tarihi işlemelerde kullanıldığı değerlendirilen 20 taş, 179 litre akaryakıt, 2 bin 35 paket sigara, 1440 içi doldurulmuş makaron, 11 bin 800 boş makaron, 200 kilogram açık tütün, 73 cep telefonu, 3 şişe alkollü içki ve 5 litre alkollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.