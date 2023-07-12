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        Van'da 3 noktaya kapalı semt pazarları yapılıyor

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        Giriş: 12.07.2023 - 15:44
        Van'da 3 noktaya kapalı semt pazarları yapılıyor

        VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 noktada yapılan kapalı semt pazarlarında çalışmalar devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki pazar geleneğinin sürdürülmesi ve vatandaşların hijyenik bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla kapalı semt pazarları yapılıyor.

        Kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan kapalı semt pazarları, olası afet durumlarında ise koordinasyon merkezleri olarak kullanılabilecek.

        Kentte ilk defa yapılan ve 4 bin metrekare kapalı alana sahip semt pazarlarının içinde satış stantları, lavabolar, mescit, idare ve zabıta odaları gibi donatılar yer alıyor.

        Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan kapalı semt pazarları, İpekyolu ilçesindeki Yalı Mahallesi ile Edremit ilçesi Eski Cami ve Şabaniye mahallelerinde yer alıyor.

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla kente kazandırılan semt pazarlarının kısa sürede tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

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