Vanlı hentbolcular milli takım kampına davet edildi

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyespor bünyesinde kurulan hentbol takımında yer alan 3 oyuncu, U-15 Erkek Hentbol gelişim kampına davet edildi.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 11 branşta sportif faaliyetlerini sürdürüyor.

Son yıllarda farklı yaş gruplarında milli takımlara birçok oyuncu gönderen kırmızı siyahlı kulüpten, son olarak Ömer Ahi, Deniz Çeliker ve Sevkan Gökhan Hentbol U-15 Milli Takımı'na davet edildi.

15 Ağustos'ta Ankara'da başlayacak olan gelişim kampında yer alacak olan sporcular, yapılacak seçmelerin ardından kırmızı beyazlı forma ile mücadele edecek.

Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, sporcuların milli takıma davet edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Altyapıdan sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini ifade eden Sevinç, ‘"Hentboldaki ilk yılımızda altyapımızdan yetişen 3 sporcumuzun milli takıma davet edilmeleri bizi gururlandırdı. Altyapı çalışmalarımızda çocukların doğru ve kaliteli eğitim alabilmeleri adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Birçok branşımızda milli takıma davet edilen sporcularımız oluyor. Hentbolda da hocalarımızın özverili çalışmalarıyla başarı gösterip milli takım kampına davet edilen sporcularımızın diğer kardeşlerimize örnek olacağını düşünüyoruz. Her anlamda desteklerini esirgemeyen Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı'ya, Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel'e teşekkür ediyor, sporcularımıza başlarılar diliyoruz." diye konuştu.