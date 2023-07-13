Bölge şampiyonu olan Van Bocce Kız Takımı, Türkiye yarı finaline hazırlanıyor

VAN (AA) - Van Bocce Kız Takımı, Hakkari'de 11-12 Temmuz'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Bölge Şampiyonası'nda birinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge yarışmasından birincilikle dönen Van ekibi, Samsun'un Havza ilçesinde yapılacak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Vanlı sporcular, Türkiye yarı finallerinde de aynı başarıyı elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Van İl Temsilcisi Abdulmutalip Demir, Van'ın Bocce branşında artık söz sahibi olduğunu belirtti.

Bu alanda yılda en az 10 faaliyet düzenlediklerini aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Çok yaygın bir branş olmamasına rağmen, antrenörlerimiz ve sporcularımız yoğun çalışarak müsabakalara hazırlandılar. Erkek takımımız beklenmeyen mağlubiyetler alarak şampiyonaya veda etti. Kız takımımız ise göğsümüzü kabarttı. Şampiyonadan birincilikle döndüler. Başta Bocce antrenörümüz Rahman Karataş olmak üzere, ilimiz adına şampiyonada mücadele eden sporcularımıza verdikleri mücadeleden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Tuşba ilçemizde kurulan yeni spor kompleksi alanına bir de Bocce sahası kazandırıldı. Bunun alt yapımızı güçlendireceğine inanıyorum. Daha iyilerini yapmak için tüm gayretimizle çalışacağız."