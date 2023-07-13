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        İpekyolu Belediyesi ekipleri restoran ve fırınları denetledi

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        Giriş: 13.07.2023 - 16:45
        İpekyolu Belediyesi ekipleri restoran ve fırınları denetledi

        VAN (AA) - İpekyolu Belediyesi ekipleri, ilçedeki fırın ve restoranları denetledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toplumun güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürdü.

        Bu kapsamda ilçedeki fırın ve restoranlara giden ekipler, ürünlerin son tüketim tarihleri, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi.

        Ekipler, ayrıca düğün salonu ve halı sahalarda da ruhsat ve hijyen denetimi yaptı, eksikleri olan işletme sahiplerini uyardı.

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