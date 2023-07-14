Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 110 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 10:20
        Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 110 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

        VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 110 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" çerçevesinde gölün kirlilikten kurtarılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla başlatılan proje sürüyor.

        Geçen yıl Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi sahilinde başlatılan projenin birinci etabında dip çamuru ve balçık temizliğini tamamlayan ekipler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2. etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3. etapta çalışmalara devam ediyor.

        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 1 milyon 110 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

        100'ü aşkın iş makinesi ile yürütülen çalışmalarla 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamurunun çıkarılması hedefleniyor.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Van'da otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 13 asker yaralı 
        Van'da otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 13 asker yaralı 
        Aşiret düğününe gelin ve damat at üstünde geldi, takılan paraları 15 kişi saydı - Yeniden
        Aşiret düğününe gelin ve damat at üstünde geldi, takılan paraları 15 kişi saydı - Yeniden
        Aşirat düğününe gelin ve damat at üstünde geldi, takılan paraları 15 kişi saydı
        Aşirat düğününe gelin ve damat at üstünde geldi, takılan paraları 15 kişi saydı
        Van'da göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama
        Van'da göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama
        Van'da evlat nöbeti, 60'ncı haftaya girdi - Yeniden
        Van'da evlat nöbeti, 60'ncı haftaya girdi - Yeniden
        Samancılar Sitesi'ndeki yangında, 7 depo tamamen yandı
        Samancılar Sitesi'ndeki yangında, 7 depo tamamen yandı