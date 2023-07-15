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        Vanlı paramotorcu baba-oğul 15 Temmuz şehitleri anısına havalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 10:11
        Vanlı paramotorcu baba-oğul 15 Temmuz şehitleri anısına havalandı

        VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde paramotor tutkunu Mehmet Sadık ve oğlu Metehan Göller, 15 Temmuz şehitleri için anma uçuşu yaptı.

        Yamaç paraşütü pilotu Göller ve oğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Van Gölü kıyısındaki deniz fenerinin bulunduğu alanda paramotorla havalandı.

        FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in posteri ve Türk bayrağı açan baba ve oğul, darbe girişimi sırasında şehit düşenleri andı.

        Göller ve oğlu, İlçe merkezi ve Van Gölü'nün üzerinde bir süre uçtuktan sonra inerek etkinliği tamamladı.

        15 Temmuz şehitlerini unutmayacaklarını belirten Mehmet Sadık Göller, "15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir ve onunla birlikte bütün şehitlerimizin anısına güzel bir uçuş planladık. Van Gölü semalarında hepsini rahmetle ve milletle anıyorum. Demokrasi ve vatan için şehit olan bütün vatan evlatlarının mekanları cennet olsun. Ömer Halisdemir ile çalışma şansım oldu. Kendisini unutamadım, onun için buradayım. Van Gölü semalarında onun adını zikrederek ve onun posterini açarak böyle bir uçuş gerçekleştirdim." diye konuştu.

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