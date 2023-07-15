Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için Çatak Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

İlçe merkezindeki bir restoranda şehit aileleri, gazilerle bir araya gelen protokol üyeleri, ardından şehitlikleri ziyaret etti.

Çatak Belediye Spor Rafting Takımı'nın gösterisiyle sona eren programa, Kaymakam Sercan Sakarya ve eşi Duygu Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım, Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Gülali Çendik, Emniyet Amiri Emre Altuntop, Hastane Başhekimi Ali Ertan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.