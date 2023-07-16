Doğu'daki 4 ilde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

VAN (AA) - Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş ve etkinlikler yapıldı.

Van'da ellerindeki Türk bayraklarıyla İskele Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, törenin yapılacağı Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Darbe girişimiyle ilgili belgesel gösteriminin yapıldığı programda katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, milletin birlik ve beraberliğini her zaman koruyacaklarını söyledi.

Milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde karanlık girişime karşı kenetlendiğini, ülkenin geleceğine, egemenliğine, istiklaline, istikbaline, devletine ve bayrağına sahip çıktığını bir kez daha bütün dünyaya gösterdiğini vurgulayan Balcı, şöyle konuştu:

"15 Temmuz 2016 gecesi Van'da demokrasiye sahip çıkan hemşerilerimiz, bugün de yine aynı kararlılığı göstermektedir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ruhunu her zaman canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak bizlerin en büyük görevidir."

Müzik dinletisi, tiyatro gösterimi ve ilahilerin seslendirilmesiyle devam eden programın ardından camilerde sela okundu.

Programa, Vali yardımcıları, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ve kurum amirleri katıldı.

- Muş

Muş Valiliği tarafından belediye önünde düzenlenen tören, Vali İlker Gündüzöz ve beraberindeki heyetin resim sergisini gezmesi ve mehteran gösteriyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, katılımcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinledi.

Vali Gündüzöz, 15 Temmuz 2016'da tarihin en sıkıntı olaylarından birinin yaşandığını söyledi.

15 Temmuz'da 251 şehit verdik. 2 binin üzerinde kişi gazi oldu ama milyonlar sokaklara şehit olmak için çıktı." diyen Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Bu bir millet sevgisidir ve bedel ödemektir. Bu bedelle bu memleket ayaktadır. Bu memleket asla bölünmeyecek. Her zaman içimizden hainler çıkabilir, yüce dağların başından hiç pus eksik olmaz. Onun için hepimiz uyanık olacağız. Geçmişini bilmeyen geleceğe koşamaz. Ordunun ve devlet kurumların içinden hainleri temizleyerek daha güçlü hale geldik. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Belediye Başkanı Feyat Asya da 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve şükranla andıklarını dile getirerek "O gece bu şehirde bir kalkışma olmadı ancak vatandaşlar İstanbul'daymış, Ankara'daymış gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabet ederek meydanları doldurdu. Bir kere daha şahsım ve şehrim adına mensubu olduğumuz bu necip millete şükran ve minnetlerimi arz ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şiirler ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Camilerde selaların okunmasıyla son bulan programa, Mülkiye Başmüfettişi Yavuz Yüksek, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Ali Bayar, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri, askeri erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

- Bitlis

Bitlis'te düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şiirlerin okunup ilahilerin seslendirildiği programda, akademisyenler darbe girişimi hakkında sunum yaptı.

Darbe girişimiyle ilgili belgesel gösteriminin yapıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izletildi.

Vali Oktay Çağatay, yaptığı konuşmada, milletin, devletiyle bir olup diriliş destanını yazdığı günün yıl dönümünü kutladıklarını belirterek "Bugün bizim onur günümüzdür. 15 Temmuz gecesi, sizler, bizler, hepimiz milletçe çok anlamlı bir sınav verdik. Cesaretimiz ve milli birliğimiz sayesinde, bize bu güzel toprakları vatan yapan ecdadımızın yüzünü kara çıkarmadık. Tarihimize şanlı bir zafer daha ilave ettik.15 Temmuz bizim için bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen koşu yarışmasında dereceye giren sporcular, Vali Çağatay'a Türk bayrağını teslim etti.

Programa kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Hakkari

Kentteki etkinlikler kapsamında öğretmenevinde şehit aileleri ve gazilerin onuruna düzenlenen yemeğin ardından yürüyüş gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ve kurum amirleri, öğretmenevi önünde bir araya gelen vatandaş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Valilik önüne kadar yürüdü.

Dev Türk bayrağının taşındığı yürüyüşün ardından program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve üçlü selanın okunduğu programda konuşan Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatan aşkıyla sokaklara dökülen milletin yazdığı destanın tarihteki en yakın gururları olduğunu belirtti.

Akbıyık, "Bu ne ilk ne de son zaferimiz, destanımızdır. Ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı oluşturulan tehdit, aziz milletimizin dayanışmasıyla defedilmiştir. 15 Temmuz gecesi çocuğu, genci, yaşlısı, kadını, erkeği bütün bir millet sağına, soluna bakmadan 'ben de varım' diyerek gözünü kırpmadan şehadete yürümüştür. Bu millet hiçbir şehidini ve kahramanlıkları unutmayacaktır." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen koşu etkinliğiyle alana getirilen Sancak, Akbıyık'a teslim edildi.

İstanbul'dan gelen gazilerin yaşadıklarını anlatması ve belediye sanat topluluğunun gösterisiyle son bulan programa, siyasi parti temsilcileri, asker, polis ve vatandaşlar da katıldı.