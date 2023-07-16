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        Van'daki uçak kazasında şehit olan 7 emniyet mensubu anıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 15:08
        Van'daki uçak kazasında şehit olan 7 emniyet mensubu anıldı

        VAN (AA) - Van'da 3 yıl önce keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet mensubu için anma programı düzenlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 15 Temmuz 2020'de meydana gelen kazada şehit olan emniyet mensupları için Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki şehitlikte düzenlenen programda, dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 7 şehidin kabrine karanfil bıraktı.

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