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        Serinlemek için Van Gölü'ne giren genç boğuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 18:46
        Serinlemek için Van Gölü'ne giren genç boğuldu

        VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde, serinlemek için Van Gölü'ne giren gencin cansız bedeni bulundu.

        Çarpanak Adası yakınlarında göle giren 27 yaşındaki S.Ç, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekipleri sevk edildi.

        Gölde arama yapan ekipler, boğulan S.Ç'nin cansız bedenine ulaştı.

        Cenaze, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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