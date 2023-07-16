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        Van'da husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 21:20
        Van'da husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

        VAN (AA) - Erciş'te husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        Tepedam Mahallesi Topraklı mezrasında aralarında husumet bulunan aileler arasında silahlı kavga çıktı.

        Kavgada 17 yaşındaki V. D. yaşamını yitirdi, yaralanan 11 kişi Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ve polis, mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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