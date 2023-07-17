Hakkari'deki Cilo Buzullarında 2 kişiyi arama çalışmaları sabah sürecek

HAKKARİ (AA) - Cilo Buzulları bölgesinde buz kütlesi altında kalan 2 kişiyi arama çalışmalarına sabah kaldığı yerden devam edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kırıkdağ köyü Cennet-Cehennem Yaylası Cilo Buzulları bölgesinde dün meydana gelen kazada henüz ulaşılamayan 2 kişinin durumuyla ilgili toplantı yapıldı.

İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezinde Vali İdris Akbıyık'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdür Vekili Nuri Kaya, JAK ekipleri, Hakkari ve Van AFAD ekipleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Necmettin Yılmaz ile Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) yetkilileri katıldı.

Toplantıda, buz kütlesi altında kalan ve ulaşılamayan 2 kişi için arama kurtarma faaliyetlerine sabah erken saatlerden itibaren kaldığı yerden devam edilmesi yönünde karar alındı.

Dün, gezi amacıyla merkeze bağlı Kırıkdağ köyü Cennet-Cehennem Yaylası Cilo Buzulları bölgesine giden 18 kişilik ekipteki 4 kişi buzulların altına düşmüş, 2 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı.