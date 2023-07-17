Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 09:36
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı

        VAN (AA) - Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 10-16 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Geçen hafta düğünde kavga eden husumetliler arasında bugün de silahlı kavga: 1 ölü, 19 yaralı
        Geçen hafta düğünde kavga eden husumetliler arasında bugün de silahlı kavga: 1 ölü, 19 yaralı
        Van Gölü'ne girip kayboldu, cansız bedeni bulundu
        Van Gölü'ne girip kayboldu, cansız bedeni bulundu
        VAN'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ'  
        VAN'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ'  
        Van'da '15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü'
        Van'da '15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü'
        Yasak sona erdi; Van Gölü'nde balıkçılar ağlarını suya bıraktı
        Yasak sona erdi; Van Gölü'nde balıkçılar ağlarını suya bıraktı
        Van'da baraj gölünde balıkçılık yapanların `kuraklık´ endişesi
        Van'da baraj gölünde balıkçılık yapanların `kuraklık´ endişesi