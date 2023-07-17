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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 10:01
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

        VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, tarihi eser, gümrük kaçağı sigara, telefon ve akaryakıt ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10-16 Temmuz'da gerçekleştirilen 14 operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 25 tarihi eser, 1601 litre akaryakıt, 4 bin 235 paket sigara, 69 elektronik sigara, 137 telefon, çeşitli tütün ürünleri, kurusıkı tabanca ile 50 fişek ele geçirildi.

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