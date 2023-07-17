Van Valisi Ozan Balcı, yapımı süren çalışmalarla ilgili inceleme yaptı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sahil yolu ile 1100 dönüm alanda yürütülen park ve rekreasyon çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerini kapsayan "Sahil Yolu Projesi" ile vatandaşların Van Gölü sahilini daha verimli değerlendirmesi hedefleniyor.

Sahil şeridinde bir yandan alana çakılan direkler üzerine 3 bin 500 metrelik ahşap yürüyüş yolu yapılırken, diğer yandan da seyir terasları ve dinlenme alanları inşa ediliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen, Vali Balcı, yetkililerden bilgi aldı.

Balcı, çalışmaların tamamlanmasıyla sahil yolunun Van Gölü'nün gerdanlığı haline geleceğini belirterek, "Vatandaşlarımızı Van Gölü ile buluşturacak 10 kilometrelik yolu ve 1100 dönüm rekreasyon alanını sonbaharda bitirip halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. İlimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.