"Cilo buzullarının birçok noktasında her an kırılmalar yaşanabilir" uyarısı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Hakkari'de 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un bulunduğu Cilo Dağlarında yer alan buzulların yüzeyindeki katmanın erimeye bağlı sürekli inceldiğini belirterek, "Birçok noktada her an kırılmalar yaşanabilir. Alanın tamamen etkinlik ve aktivitelere kapatılması gerekiyor." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 17.07.2023 - 14:57 Güncelleme: 17.07.2023 - 14:57

