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        Van'da 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 18 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:33
        Van'da 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 18 şüpheli yakalandı

        VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Tepedam Mahallesi Topraklı mezrasında dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan ve 17 yaşındaki V. D.'nin ölümü, 19 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından araştırma başlatan jandarma ekipleri, olaya karıştıkları öne sürülen şüphelilerin kimliklerini belirledi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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