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        Van Gölü kıyısına inşa edilen millet bahçesi açıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 20:53
        Van Gölü kıyısına inşa edilen millet bahçesi açıldı

        VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde 40 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan Devlet Bahçeli Millet Bahçesi törenle açıldı.

        Van Gölü kıyısındaki alana inşa edilen, futbol, voleybol sahası, tenis kortu, kaykay pisti, bisiklet ve yaya yolu, çocuk oyun alanları, koşu parkuru gibi bölümlerin yer aldığı millet bahçesinin açılış töreninde Ticaret ve Sanayi Odasınca alınan Türkiye'nin yerli otomobili Togg da sergilendi.

        Aile Destek Merkezleri ve kadın girişimcilerin satış stantlarının açılışının yapıldığı törende, Kırgız asılı Türk vatandaşlar da yöresel kıyafetleriyle gösteri sundu.

        Törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Çanakkale şehitleri ile Cumhuriyet'in yılmaz bekçilerinin bir olduğunu söyledi.

        Türkiye Yüzyılı anlayışı sayesinde bunu başardıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, Türkiye'nin dünyada söz sahibi olan büyük bir ülke olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın da kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Cumhur İttifakı'nın samimi olduğunu, önce ülke ve millet dediğini ifade eden Aydın, "Bugün burada örneğini görüyorsunuz. Hep birlikteyiz. 'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' düsturuyla hareket ediyoruz. Allah birliğimizi bozmasın. Rabb'im vatana, bayrağa, aziz millete hasmı olan, düşmanlık besleyenlere fırsat vermesin." diye konuştu.

        Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhammet Murat İzgi de ilçeye getirilen Togg'u sergilediklerini kaydederek "Araca halkımız yoğun ilgi gösterdi. Özellikleri dört dörtlük. Milli aracımız devletimize ve vatanımıza hayırlı olsun." dedi.

        Vatandaşlardan Menşura Çalışır, ilçeye güzel bir parkın kazandırıldığını belirterek "Çocukların eğlenebileceği alanlar ile spor sahaları yapıldı. Çok mutlu olduk. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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