Van'a 111 anaokulu yapılacak

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İpekyolu ilçesinde inşa edilen anaokulu çalışmalarını inceledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kent genelinde 577 derslikten oluşan 111 bağımsız anaokulu yapılacağı ifade edildi.

İpekyolu ilçesinde yapımı devam eden anaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Balcı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini belirten Balcı, "Yeni yapılan anaokulları çocukların akademik başarı ve sosyal gelişiminde önemli bir yere sahip olacak. Biz onlar için çalışıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine destek vermek bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.