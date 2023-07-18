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        GÜNCELLEME - Hakkari'de Cilo buzullarında kaybolan öğretmenin de cansız bedenine ulaşıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:19
        GÜNCELLEME - Hakkari'de Cilo buzullarında kaybolan öğretmenin de cansız bedenine ulaşıldı

        HAKKARİ (AA) - Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce çöken buz kütlesi altında kalan öğretmen Mehmet Aydın'ın da cansız bedeni bulundu.

        Kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken şelaleye yakın bir noktadaki buzullarda meydana gelen çökme nedeniyle kaybolan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç'un aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Arama Kurtarma, İstanbul, Bursa, Sakarya, Erzurum ile Van'dan gelen arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını çökmenin yaşandığı noktada yoğunlaştırdı.

        Sabah saatlerinde Koç'un cansız bedenine ulaşan ekipler, aynı noktada Aydın'ın cenazesine de ulaştı.

        Ekiplerce çıkarılan cenazeler, askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayatını kaybedenlerin yakınları hastanede önüne geldi.

        Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı.

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