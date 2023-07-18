Van'da 13 ilçede kurulan kadın kooperatiflerinin tanıtımı yapıldı

VAN (AA) - Van'da 13 ilçede kurulan kadın kooperatiflerinin lansmanı yapıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Tarım Orman İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından desteklenen kadın kooperatiflerinin tanıtımı için Edremit Kent Meydanı'nda program düzenlendi.

Kadınların açtığı stantları gezen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentte kadın kooperatifleri kurduklarını söyledi.

Kadın emeğini çok önemsediklerini belirten Balcı, "Kadının iş hayatında, sosyal hayatta ilerlemesi ve gelişmesi yönündeki faaliyetleri gönülden destekliyoruz. Maddi ve manevi yardımlarımızı sunuyoruz. Bugün hangi güzel şeyin içine baksak bir kadın, bir çocuk var. Hayatın her alanında kadınların faaliyetlerini teşvik edip desteklemeliyiz. Kadınların yaptıkları tüm güzel işlerde yanlarında olduğumu bir kez daha belirtiyorum. Bugün de bu sergide çok güzel eserlerle karşılaştım. Tüm kadınların emeğine sağlık." dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve kursiyerler katıldı.