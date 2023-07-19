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        Van'da spor salonu ve yüzme havuzu inşaatı devam ediyor

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yapımı devam eden spor salonu ve yüzme havuzu inşaatlarını inceledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 11:03
        Van'da spor salonu ve yüzme havuzu inşaatı devam ediyor

        VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yapımı devam eden spor salonu ve yüzme havuzu inşaatlarını inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 16 spor salonu ve 10 yüzme havuzunun yapımı devam ediyor.

        İnşaatları inceleyip çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Balcı, spor altyapısını güçlendirecek yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Balcı, "16 kapalı spor salonu ve 10 yüzme havuzu yapıyoruz. İnşallah kısa sürede tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız. Van'ımıza hayırlı olsun. Ayrıca içerisinde 5 kapalı spor salonunu bulunan sporcu fabrikası devam ediyor. Yine 256 okulumuza içerisinde voleybol, basketbol, halı saha, tenis kortu bulunan kompleksler yaptık." ifadelerini kullandı.

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