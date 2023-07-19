Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, muhtarların sorunlarını dinledi

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, muhtarların taleplerini dinlemek, mahallelerin sorunlarına anında karşılık vermek ve olası sıkıntıların önüne geçmek için yürütülen istişare toplantıları sürüyor.

Bu kapsamda mahalle muhtarlarıyla Fidanlık Parkı'nda bir araya gelen Çelikel, sorun ve talepleri dinledi.

Toplantıda konuşan Çelikel, muhtarları dinlemeyi, mahallelerin sorun ve taleplerini önem sırasına göre konuşarak çözüme kavuşturmayı planladıklarını belirtti.

Bu yıl özellikle su konusunda ciddi anlamda sorun yaşadıklarını ifade eden Çelikel, şunları kaydetti:

"Su kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmamız lazım. Bu noktada sizlerin desteği bizler için önemlidir çünkü bu sorun, günün sonunda sizleri ve bizleri buluyor. Kış aylarında yağışların az olması su kaynaklarını olumsuz yönde etkiledi. Özellikle şehrin merkezini besleyen Bejingir kaynağımızda ciddi anlamda su seviyesinde düşüşler söz konusudur. Birçok noktadaki sondaj sularımızda ciddi anlamda azalmalar var. Tüm bunların yanında içme sularının bahçe sulamasında kullanılması söz konusudur. Tabi buna müsaade etmiyoruz. Kalabalık ekiplerle mahallelerimizde ciddi anlamda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu noktada muhtarlarımızın desteklerini istiyoruz. Bu sorunları da hep birlikte çözeceğimize inanıyoruz. Birbirimize destek olacağız."

Toplantıya, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, başkan danışmanı Sinan Hakan, VEDAŞ ve AKSA temsilcileri katıldı.