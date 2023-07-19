Van'da "2. Van Denizi Yüzme Festivali" başladı

VAN (AA) - Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Van Denizi Yüzme Festivali" başladı.

Büyükşehir Belediyesi ve Van Gölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen festival için İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Adana, İzmir ve Bitlis'ten 200 sporcu ve doğasever kente geldi.

Etaplar halinde 5 gün sürecek festivalin ilk gününde Edremit ilçesindeki Dalış Okulu'nda bir araya gelen katılımcılar, dalgıçlar eşliğinde Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere dalış gerçekleştirdi.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, gazetecilere, Van Gölü'ne dikkati çekmeyi ve güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Gölün korunması ve temiz kalması için kentte birçok çalışma yapıldığını belirten Bekiroğlu, "Van Gölü'nün eşsiz güzelliği merak ediliyor. Festivalimize yoğun bir katılım var. Programımız kapsamında 40 kişi, dalgıçlar eşliğinde göle dalış yaptı. Göldeki adalarda yüzme etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Can güvenliğini sağlamak için tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık. Festivalimizi güzel bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de Van Gölü'ndeki 4 adanın tarihi ve doğal güzelliklerini turizme kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Göl sahilinde ikincisini düzenledikleri festivali her yıl yapmayı amaçladıklarını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Van Gölü dünyaca biliniyor. Bunun farkında değildik. Artık yüzümüzü Van Gölü'ne döndük. Dünyanın en büyük mikrobiyalitlerine dalış gerçekleştirdik. Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Festival için birçok ilden sporcu ve doğasever geldi. Herkesi Van Gölü'nde yüzmeye davet ediyorum. Riskli değil. Gölde köpek balığı, denizkestanesi, denizanası yok. Girdap ve akıntı olmuyor. Suyu şifalıdır. Gölün korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Herkesin bu değere sahip çıkmasını istiyoruz."

Doğaseverler ve sporcuların Van Gölü'ndeki adalarda ve Nemrut Krater Gölü'nde düzenlenecek etkinliklere katılacağı festival, 23 Temmuz'da sona erecek.