Van'da kaçak su denetimleri sıklaştırıldı

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kayıp, kaçak ve usulsüz su kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, VASKİ Genel Müdürlüğü, kaçak su kullanımı ile ilgili kapsamlı bir mücadele yürütüyor.

Yaz aylarında bahçe sulamalarından dolayı su tüketiminde büyük oranda artış yaşanmasıyla hareket geçen ekipler, halkın içme suyu kullanımında mağduriyet yaşamaması, kaynakların daha etkin kullanılması ve usulsüz su kullanımını engellemek için 14 ekiple çalışma yapıyor.

Denetimlerde, 101 kaçak su kullanımı ve 177 kişi hakkında da sayaçsız kullanım tespiti yapılarak abonelik işlemleri başlatıldı.

Denetimler sonrası yaz nedeniyle düşüş yaşanan depo su seviyelerinde yükselme ve iyileşme oldu.