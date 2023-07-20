Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

VAN (AA) - Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılanlardan Fevzi Yağmur, gazetecilere, PKK tarafından 8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için geldiğini söyledi.

Oğluna kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirten Yağmur, "Evladımı HDP'den istiyorum. Bunlar hain insanlar, kimseye hayırları yok. Birçok insanın ölüme sebep oldular. Çocukları dağa gönderdiler. Kürtler olarak bunu kabul etmiyoruz. Devletimize Allah zeval vermesin." diye konuştu.

Tahsin Ertaş da 9 sene önce 21 yaşındaki oğlu Yusuf Ertaş'ın PKK tarafından dağa kaçırıldığını anlattı.

Yıllardır çocuğundan haber alamadığını dile getiren Ertaş, "Oğluma kavuşmak için buradayım. Üniversite öğrencisiydi. Kandırdılar, dağa götürdüler. Yıllardır sesini duymuyorum. HDP çocukları kandırıyor. Terör mağduruyuz. Eyleme devam edeceğim." ifadelerini kullandı.