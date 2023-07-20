Van'da "İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği" açıldı

VAN (AA) - Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği hizmete açıldı.

Poliklinik hakkında bilgi veren uzman Dr. İlke Karabağ, meslek hastalıklarının iş yerinden kaynaklanan maruziyetler neticesinde ortaya çıktığını söyledi.

İş ve meslek hastalıkları uzmanlığının, iç ve göğüs hastalıkları ile halk sağlığı uzmanlığı üzerine yapılan bir üst ihtisas olduğunu ifade eden Karabağ, şunları kaydetti:

"İş ve meslek hastalıkları yeni bir bölüm. 2014'te ilk yan dal uzmanı, 2017 ise uzman mezunlarını verdi. Bölümün birçok hastanede açılmasını bekliyoruz. Van'da hizmet vermeye başladık. Tüm meslek hastalıklarına bakıyoruz. Merkezimize başvuranların mevcut hastalıklarının işle alakalı olup olmadığını araştırıyoruz. Duruma göre rapor hazırlayıp SGK'ya sunuyoruz. Hastanın raporu yüzde 10'un üstüyse bazı yasal haklardan, yüzde 60 üstüyse malulen emeklilik gibi haklardan faydalanabiliyor. Bölümün bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."