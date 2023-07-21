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        Van'da "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı" yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 09:56
        Van'da "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı" yapıldı

        VAN (AA) - Van'da "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı", Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, başkanlığında gerçekleştirildi.

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik binasında düzenlenen toplantıda konuşan Yayabaşı, istihdamın artırılmasına yönelik çalışma yürüten İŞKUR ve paydaş kuruluşlara teşekkür etti.

        İŞKUR İl Müdür Vekili Ali Aslan da gerçekleştirdikleri faaliyetler ile "Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı" hakkında bilgi verdi.

        İş ve Meslek Danışmanı Ali Çınar'ın Engelli Bireylerin Mesleki Eğitimi ve İstihdamı başlıklı sunumuyla devam eden programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve ilgili personel katıldı.

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