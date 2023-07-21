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        "Arı Adam"ın Guinness Rekorlar Kitabı hayaline ramak kaldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:03
        "Arı Adam"ın Guinness Rekorlar Kitabı hayaline ramak kaldı

        VAN (AA) - ÖZKAN BİLGİN - Van'da 30 yıldır arıcılık yapan "Arı Adam" lakaplı Abdulvahap Semo, organik bala dikkati çekmek ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı.

        İnternette arıcılıkla ilgili yaptığı araştırmalar esnasında Guinness'in "üzerine en çok arı toplama rekoru" hakkında bir yazıyla karşılaşan ve o günden beri bu rekoru kırmayı hayal eden Semo, sık sık denemeler yapıyor.

        2020'de üzerine 49 kilogram arı toplayarak kendi rekorunu kıran Semo, son denemesinde 60 kilograma çıkarmayı başardı.

        Tartıyla üzerinde topladığı arıların ağırlığını tartan Semo, Çin'de 63 kilogram olan "üzerinde arı toplama rekorunu" kırmayı hedefliyor.

        Bedeninin büyük bölümü arılarla kaplanan Semo, AA muhabirine, daha önce de bir kaç deneme yaptığını, ancak bu kez arıların saldırgan olması nedeniyle zorlandığını söyledi.

        Çin'deki rekoru günün birinde Van'a getireceğini belirten Semo, şunları kaydetti:

        "Amacım Van plakası olan 65 kilograma ulaşıp, dünya rekorunu kırmak. Bu rekor sadece benim çabamla olacak bir şey değil. Desteğe ihtiyacım var. Bana destek olunursa rekoru kırmama az kaldı, başarabilirim. Şu an tek destekçim kardeşlerim ve çocuklarım. Hedefim daha profesyonel bir şekilde hazırlanarak rekoru kırıp, Van balının adını tüm dünyaya duyurmak. Yaptığım işin çok tehlikeli olduğunun farkındayım ve denemede dudağımdan, kolumdan, gözümden bir çok yerimden arı tarafından ısırıldım ve sokuldum. Ancak vücudum bağışıklık kazanmış, beni çok etkilemiyor. Bu işi hedef haline getirdim ve inşallah günün birinde gerçekleştireceğim."

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