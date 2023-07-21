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        Uzmanından "Sıcak havalarda çocukları çok fazla dışarda tutmayın" uyarısı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:00
        Uzmanından "Sıcak havalarda çocukları çok fazla dışarda tutmayın" uyarısı

        VAN (AA) - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Edin Botan, havaların sıcak seyrettiği bugünlerde ailelerin çocukları için dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

        Uzman Dr. Botan, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların bir şeyleri tanıma isteğinin kazaları beraberinde getirdiğini söyledi.

        Hem Türkiye'de hem de dünyada çocuk kazalarından dolayı çok ciddi yaralanma ve ölümlerin yaşandığına dikkati çeken Botan, "Son dönemlerde hava sıcaklıklarının artması nedeniyle evlerde ve dış ortamlarda çocuklara yönelik çok ciddi kazalar görülmekte. En önemli nedeni çocukların bir şeyleri tanıma ve onlara karşı eğilimlerin olmasıdır. Çocuk yoğun bakımda genelde hafif sıyrıklarla atlatılıp acilde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra taburcu olunmakta. Ama belli bir kısmı daha ağır bir travmayla yoğun bakıma yatmakta ve hayati tehlike oluşturmakta." dedi.

        Yaralanmaların düşmeye bağlı gerçekleştiğini belirten Botan şunları kaydetti:

        "Bu düşmeler özellikle sıfır-altı yaş grubu olan hasta çocuklarda daha çok sık görülüyor. Yataktan, merdivenlerden, balkondan, pencereden düşme, sık karşılaştığımız durumlar. Aynı zamanda en önemli ve sık gördüğümüz kazalardan biri de zehirlenmeler. Çocukların bitki, hayvan ilaçlarıyla temas etmesi gibi zehirleme vakaları oluşturmakta. Sıcak havalarda boğulma vakaları çok oluyor. Özellikle küçük su birikintilerinde, kovalarda veya evdeki küvetlerde boğulma vakaları geliyor. Bir de sıcağa bağlı yanmalar oluşmakta. Elektrik yanıkları çok fazla gelmekte. Hazirandan itibaren sekiz vaka yoğun bakımda yattı. Yetişkinlerin sıcak havalarda çocuklarını çok fazla dışarıda bırakmamaları gerekiyor. Sıcak hava çarpması sonucu sıvı kaybına bağlı ciddi böbrek fonksiyon bozuklukları ve ateş dediğimiz semptomlar oluşabilir."

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