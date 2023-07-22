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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç'un ailesinin evine Türk Bayrağı asıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 09:56
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç'un ailesinin evine Türk Bayrağı asıldı

        VAN (AA) - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un Van'ın Erciş ilçesinde ailesinin yaşadığı eve Türk Bayrağı asıldı.

        İlçenin Örene Mahallesi'nde yaşayan baba Übeyit ile anne Fatma Kırmızıkoç'a şehadet haberini askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

        Ailenin Türk bayrağı asılan evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu.

        Şehidin naaşının bugün ilçede defnedileceği belirtildi.

        Baba Kırmızıkoç, AA muhabirine, şehit oğlunun daha önce Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yaptığını, Kurban Bayramı'nda da görüştüklerini söyledi.

        Kırmızıkoç, "Vatan sağ olsun, yapacak bir şey yok. Vatan içinse hepimiz ölürüz. Çok şükür kaderinde o vardı. Askerliği çok seviyordu. Mesleği de vardı ama asker olmak istedi." dedi.

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