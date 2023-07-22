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        Van'da polisten boğulma vakalarına karşı bilgilendirme çalışması

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:02
        Van'da polisten boğulma vakalarına karşı bilgilendirme çalışması

        VAN (AA) - Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bandında 2 bin 127 kişiyi boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk bölgesinde asayişin ve can güvenliğinin sağlanması, acil müdahale, arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

        Bu kapsamda, deniz polis ekipleri, Edremit Limanı'nda suya bir tabanca atıldığı ihbarı üzerine, bölgede su altı arama çalışması başlattı.

        Suça konu tabancayı sudan çıkaran ekipler, "2. Van Denizi Yüzme Festivali" kapsamında dalış yapan dalgıçların sualtından ve su üstünden güvenliği de sağladı.

        Van Gölü'nde faaliyet yürüten 4 tekneyi denetleyen ekipler, Edremit ve Tuşba sahil bandında 2 bin 127 vatandaşa boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler, boğulmaktan kurtulma yolları hakkında yüz yüze bilgi verdi.

        Boğulma tehlikesine karşı vatandaşlara broşür dağıtan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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