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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, Van'da son yolculuğuna uğurlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 17:27
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, Van'da son yolculuğuna uğurlandı

        VAN (AA) - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un cenazesi, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde toprağa verildi.

        Şehit Enes Kırmızıkoç'un (26) naaşı, askerler tarafından Erciş Şehit Rıdvan Çelik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Örene Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

        Şehidin cenazesi, ailesinden helallik alındıktan sonra mahalledeki Suffe Camisi bahçesine getirildi.

        Cami bahçesinde kıldırılan cenaze namazı sonrası Türk bayrağına sarılı tabut, askerlerce bir süre omuzlarda taşındı.

        Şehidin naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

        Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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